بؤرة عائلية جديدة تعيد كورونا إلى صفرو

بعد مرور أقل من أسبوع على إعلان المديرية الجهوية للصحة بفاس أن إقليم صفرو خال من الفيروس، عاد كورونا ليظهر من جديد بعاصمة فاكهة الكرز.

واستنادا إلى المعلومات التي كشفت عنها السلطات الصحية، فإن فريق التدخل السريع لليقظة والرصد الوبائي بصفرو، تلقى يوم الخميس الماضي اتصالا من عائلة تسكن بحي حبونة وسط المدينة، بخصوص ظهور أعراض الحمى والسعال والعياء على مسن في عقده الثامن، حيث انتقل الفريق إلى عنوانه وأخضعوه للفحص الطبي وأخذوا عينات من مسالكه التنفسية، التي أظهرت نتائجها يوم الجمعة الماضي حمله للفيروس، ما عجل، يضيف مصدر طبي، بوضع أفراد عائلته تحت الحجر الصحي المنزلي المراقب، في انتظار نتائج تحليلاتهم المخبرية، التي أسفرت الدفعة الأولى منها عن إصابة 7 منهم، جرى الإعلان عنها مساء أول أمس الأحد، قبل أن تتأكد صباح أمس الاثنين إصابة اثنين آخرين، ما رفع عدد المصابين داخل هذه العائلة الواحدة إلى 10 مصابين، فيما ينتظر فريق التدخل السريع لليقظة والرصد نتائج 29 تحليلا ترتبط بالبؤرة العائلية الجديدة التي ظهرت في صفرو، خلال المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي.

من جهته، كشف مصدر قريب من الموضوع أن المصابين العشرة، والذين تأكدت حالتهم حتى الآن، نقلوا من صفرو إلى وحدة العزل الصحي لمرضى “كوفيد-19” بمستشفى ابن الخطيب (كوكار) بفاس، الذي تم الاحتفاظ به لتجميع المرضى قبل نقلهم إلى مركز بنسليمان.