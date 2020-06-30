الحرب ضد عصابات المخدرات مستمرة في الجنوب.. حجز 610 كلغ من الشيرا وأسلحة بيضاء وتوقيف 4 أشخاص في طنطان

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة طنانطان، قد تمكنت زوال اليوم الثلاثاء من توقيف 4 أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ صادر عن المديرية كشف أن العملية جاءت بناءا على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 19 حزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي 610 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، وأسلحة بيضاء، وعبوتين للغاز المسيل للدموع، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الموقوفين، فضلا عن توقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.