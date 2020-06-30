مصرع ما لا يقل عن 13 شخصا بانفجار هز مركزا طبيا إيرانيا

أعلن في إيران عن مقتل ما لايقل عن 13 شخصا بانفجار قوي هز مركزا طبيا في شمال طهران، وفق ما أوردت وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية نقلا عن أجهزة الطوارئ.

كما أورد التلفزيون الرسمي بأن الإنفجار في مركز سينا أطهر الطبي أدى إلى تضرر مبان مجاورة وتصاعد الدخان في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية، قد أوردت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي شمال العاصمة الإيرانية، مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة، فيما أشارت مصادرأخرى إلى أن الإنفجار تسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

Advertisements

وأغلقت السلطات شارع شريعتي نتيجة الانفجارات، فيما أفادت مطافئ طهران باحتمال تجدد الانفجارات نتيجة وجود كبسولات أوكسيجين في المركز الطبي.

وصرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني بأن الحادث قد وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.