شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1557 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية امس، تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 81 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى امس.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.
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