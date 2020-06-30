شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 إرهابيين في ضربتين جويتين للتحالف بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

قتل 10 إرهابيين نتيجة ضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي في شمال العراق. وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن الضربتين الجويتين استهدفتا " نفقاً " في منطقة مقالع عين الجحش, ضمن قاطع عمليات نينوى, أسفرتا عن مقتل نحو 10 إرهابيين, بينهم أحد القياديين, فضلًا عن تدمير النفق الذي كان الدواعش يستخدمونه كمركز للقيادة والسيطرة.

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