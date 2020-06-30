شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 35 ألف إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 35,664 إصابة مؤكدة و370 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,581,229 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126,739 حالة وفاة.