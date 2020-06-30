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فيروس كورونا يضرب شخصية رياضية جديدة في العراق

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2020-06-30 | 22:24

فيروس كورونا يضرب شخصية رياضية جديدة في العراق

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أعلن الاتحاد العراقي للمبارزة، إصابة احد أعضائه بفيروس المستجد "كوفيد 19".
وذكر الاتحاد في بيان مقتضب أن "نائب رئيس الاتحاد الفرعي للمبارزة في بغداد رضا ياسين العلياوي، أصيب بفيروس كرورنا".

وأصيب العديد من الشخصيات في العراق في الآونة الأخيرة من بينهم علي هادي واحمد راضي ورئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان وغيرهم.


وكانت وزارة الصحة، قد سجلت اليوم، الثلاثاء، 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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