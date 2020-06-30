فيروس كورونا يضرب شخصية رياضية جديدة في العراق

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب أن "نائب رئيس الاتحاد الفرعي للمبارزة في بغداد رضا ياسين العلياوي، أصيب بفيروس كرورنا".

وأصيب العديد من الشخصيات الرياضية في العراق في الآونة الأخيرة من بينهم علي هادي واحمد راضي ورئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان وغيرهم.



وكانت وزارة الصحة، قد سجلت اليوم، الثلاثاء، 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا.