واشنطن تحذر طالبان من استهداف القوات الأمريكية

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، طالبان من هجمات تستهدف الأمريكيين، وفق ما أعلنت واشنطن الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغن اورتيغس إن بومبيو "آجرى لقاء عبر الفيديو بالأمس مع المسؤول الثاني وكبير مفاوضي طالبان الملا برادار لمناقشة تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان".

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وأضافت، في بيان، أن بومبيو "أبلغ طالبان بوضوح أن ما ينتظر منهم هو الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك عدم مهاجمة أمريكيين".

ويمهّد الاتفاق بين واشنطن وطالبان الموقع في فبراير/شباط لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 وبدء محادثات السلام الأفغانية أيضًا.

والأسبوع الماضي اقتحم العشرات من مسلحي حركة طالبان، 3 نقاط تفتيش أمنية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 8 على الأقل وإصابة 7 آخرين من عناصر الأمن.