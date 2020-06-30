تخريج أول شخص في العالم بدرجة الماجستير في النينجا

بات الياباني جينيتشي ميتسوهاشي، البالغ من العمر 45 عاما، أول رجل في العالم يحصل على درجة الماجستير في دراسات "النينجا".
وأمضى ميتسوهاشي عامين كاملين لإتمام المنهاج المطلوب للحصول على درجة الماجستير من جامعة Mie اليابانية، والذي تضمن دراسة تاريخ وتقاليد وأساليب المقاتلين النينجا.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن ميتسوهاشي قوله، إنه انتقل إلى مقاطعة إغا الجبلية والتي تبعد 350 كيلومترا عن العاصمة طوكيو، وذلك ليفهم طرق عيش مقاتلي النينجا على نحو أفضل.
وأضاف ميتسوهاشي: "إغا هو المكان الذي اعتاد النينجا العيش فيه، لقد ساهمت طبيعة المكان في تشكيل طبيعة ومهارات هؤلاء المقاتلين".
وإلى جانب مهاراته في النينجا، يزرع ميتسوهاشي أراض خاصة به بالأرز والخضروات، ويدير نزلا في إغا، كما يدرّس فنون الدفاع عن النفس.
ويتعلم الدارسون في مركز أبحاث النينجا الدولي التابع للجامعة اليابانية إلى جانب تاريخ هذا الفن القتالي، مهارات خاصة بالنجاة والالتحام والفنون القتالية التقليدية، وكيفية التغلب على البيئة الجبلية الوعرة باستعمال أساليب التمويه والتخفي.
ويأمل ميتسوهاشي بمواصلة تعليمه للحصول على درجة الدكتوراه في النينجا، مشددا على أنه تعلم الكثير للبقاء بشكل مستقل ووفق الموارد المتاحة، وهو أمر بالغ الأهمية ليس في الماضي فحسب وإنما بالنسبة لليابان المعاصرة الحديثة.
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