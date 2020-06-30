انت الان تتابع موسكو: تركيا لن تستطيع نقل منظومات "إس-400" لدول ثالثة بدون إذن من روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن إعادة تصدير منظومات "إس-400" التي وردتها روسيا لتركيا، لأي دولة ثالثة بدون إذن من الجانب الروسي أمر مستحيل.
وفي تصريح لوكالة "إنترفاكس" الروسية، علقت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا، على اقتراح السيناتور الجمهوري الأمريكي، جون تيون، بأن تشتري الولايات المتحدة هذه المنظومات من تركيا لحل خلافات قائمة بين واشنطن وأنقرة على خلفية اقتناء تركيا الصواريخ الروسية.
وقالت المتحدثة: "يتوجب على مشتري معداتنا، قبل قيامه بتصدير المنتجات العسكرية، أن يقدم للجانب الروسي شهادة المستخدم النهائي. لذا فإن تسليمها أو إعادة تصديرها لدول ثالثة بدون إذن من الجانب الروسي مستحيل".
وكان موقع Defense News الإعلامي الأمريكي أفاد سابقا بأن تيون اقترح إضفاء التعديل على القانون حول آلية الموافقة على المشتريات الدفاعية (NDAA)، ليكون من الممكن شراء "إس-400" ضمن برنامج الجيش الأمريكي لشراء الصواريخ، بشرط تعهد أنقرة بعدم تخصيص إيراداتها من هذه الصفقة لشراء معدات عسكرية غير متطابقة مع معايير الناتو.
وأثار شراء أنقرة "إس-400" توترات في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة التي طالبت أنقرة مرارا بالتخلي عن هذه الصفقة.
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