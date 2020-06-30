انت الان تتابع رئيس وزراء باكستان: الهند متورطة في الهجوم على بورصة كراتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء إن الهند دبرت الهجوم الذي استهدف أمس الاثنين مقر البورصة في كراتشي من أجل " زعزعة استقرار " باكستان، بحسب ما ذكرته قناة جيو الباكستانية.

وأشاد خان في كلمة للجمعية الوطنية بقوات الأمن لتمكنها من إحباط الهجوم، الذي كان يمكن أنه يتسبب في عواقب كارثية.

وقدم رئيس الوزراء تعازيه لضحايا الهجوم، ومن بينهم رجل شرطة وثلاثة حراس أمن.

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وكانت جماعة متمردين انفصاليين قد أعلنت أمس الاثنين مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقر البورصة في باكستان، وقامت قوات الأمن بصده، مما أسفر عن مقتل منفذي الهجوم الأربعة، بحسب ما قاله مسؤولون .

وقد لقى ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم اثنان من حراس الأمن ورجل شرطة، حتفهم في الهجوم، بحسب ما قاله راجا عمر خطاب، رئيس وحدة مكافحة الارهاب لوسائل الاعلام.