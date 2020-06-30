شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 50 وفاة بالإضافة إلى 4387 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

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وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات انتشار الفيروس في المملكة إن حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1649 متوفى و190823 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل إلى 130766 حالة بعد تسجيل 3648 حالة شفاء جديدة.