مقتل وإصابة عدة أشخاص في إنفجارات خلال إحتجاجات بأثيوبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أفاد مفوض الشرطة الإثيوبي، بمقتل وإصابة عدة أشخاص في ثلاثة انفجارات بالعاصمة أديس أبابا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز .

Advertisements وشهدت المدن الإثيوبية عدة تظاهرات وأعمال شغب وعنف وقع خلالها عشرات الإصابات وقطعت السلطات الأثيوبية خدمات شبكات الانترنت والاتصالات. وتحاول الشرطة الإثيوبية تفريق حشود المتظاهرين الذين يحرقون الإطارات بالغاز المسيل للدموع، بينما تسمع أصوات الرصاص في مختلف أحياء أديس أبابا. وجاء ذلك اجتجاجا على مقتل المغني الشاب وكاتب الأغانى الشهير "هاشالو هونديسا" رميًا بالرصاص

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