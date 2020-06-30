عاجل.. السعودية في رسالة لمجلس الأمن : إيران لا تهدد المنطقة بل العالم بأسره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

وجّهت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، رسالة لمجلس الأمن بشأن جلسة اليوم الخاصة بإيران، جددت فيها تحذيرها من خطر التمدد الإيراني في المنطقة.



وأكدت المملكة في رسالتها، على أن هدف طهران زعزعة الاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة للميليشيات في سوريا، والعراق، ولبنان.

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كما كشفت الرسالة السعودية، أن إيران عمدت إلى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنّت الميليشيا 1659 هجوماً على أهداف مدنية.

ولفتت المملكة إلى أن الهجمات الحوثية تمت بصواريخ إيرانية الصنع.

وقالت الرسالة إن المملكة تأمل في أن تتصرف إيران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي