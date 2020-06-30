عاجل | 3 انفجارات تهز «أديس أبابا» عاصمة إثيوبيا وسقوط ضابط قتيلاً

نقلت وكالة رويترز للأنباء فى نبأ عاجل عن مفوض الشرطة الإثيوبية مقتل وإصابة أشخاص في ثلاثة انفجارات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال احتجاجات.

وقال مفوض الشرطة الاتحادية في إثيوبيا لوكالات أنباء رسمية إن ثلاثة انفجارات هزت العاصمة إثيوبيا يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من الأفراد وذلك خلال احتجاجات أثارها قتل مغن شهير.

وقال المفوض إنديشو تاسيو ”قُتل بعض المتورطين في زرع قنبلة علاوة على مدنيين أبرياء“.

ولم يقدم المفوض تفاصيل أخرى عن التفجيرات لكنه أوضح أن ضابطا قتل أيضا في العاصمة خلال أزمة مع حراس شخصية إعلامية شهيرة مضيفا أنه جرى احتجازه إثر ذلك.