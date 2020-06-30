المطار يستقبل 1103 من المصريين العالقين بـ 3 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 6 رحلات استثنائية على متنهما نحو 1103 من المصريين العالقين، بإيطاليا، والسعودية، والكويت، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، وصلت رحلتان لشركة مصر للطيران الأولى قادمة من مدينة ميلانو على متنها 196 راكبا، والثانية قادمة من جدة وتقل 210 ركاب، ورحلة الخطوط السعودية قادمة من الرياض، على متنها 215 راكبا، ورحلتين لشركة النيل للطيران الأولى قادمة من الرياض وتقل 174 راكبا، والثانية قادمة من الكويت وتقل 134 راكبا، ورحلة خطوط فلاي ناس قادمة من الرياض وعلى متنها 174 راكبا.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.