الجامعات تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بإجراءات مشددة- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداد الجامعات والمعاهد لاستقبال طلاب السنوات النهائية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بإجراءات احترازية ووقائية مشددة. ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيديو جديد يرصد الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة. وتضمن الفيديو إجراءات الوقاية المطبقة بالجامعات خلال امتحانات الفرق النهائية والتى تتضمن إجراءات تعقيم المدرجات وتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان وتوفير كبائن تعقيم بالإضافة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي داخل اللجان . لمشاهدة الفيديو

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