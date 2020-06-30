"مقتل إرهابيين بشمال سيناء واعترافات المتهمين بقتل طفلة الطالبية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجا.. ومواطنون: "كلنا واحد ياريس"

بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر المصرية، وزعت وزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية، المساعدات العينية على المواطنين الأكثر احتياجاً على مستوى محافظات الجمهورية.

الجهود تأتي استمرارا للدور المجتعمي للوزارة في رفع العبئ عن كاهل المواطنين. دور اجتماعي تجسد واضحا في تلك المبادرة الإنسانية والاجتماعية التي أشاد بها الجميع ليعلق مُسن في فيديو أعده قطاع الإعلام بوزارة الداخلية "كلنا واحد يا ريس" وتضيف ربة منزل "ربنا يبارك في عمره ويخليه لينا".

الفتوى والتشريع: مباني ميناء القاهرة الجوي لا تخضع للضريبة العقارية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تأييد فتوى عدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي للضريبة على العقارات المبنية، كما أيدت الفتوى عدم خضوع مباني ومنشآت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة للضريبة على العقارات المبنية، ويقتصر على ما يدخل منها ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها، أما فيما يخص المباني والمنشآت التي تستخدم كمقار للعاملين أو استراحاتهم وما في حكمها، فإنها تخضع للضريبة بحسبانها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة.

أذابا جثتها بـ "البوتاس" وأحرقا عظامها.. اعترافات المتهمين بقتل الطفلة "فجر" بالطالبية

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل واقعة مقتل الطفل "فجر" في الطالبية بالجيزة على يد متهمين أحدهما على علاقة بوالدتها.

النيابة تصرح بدفن طفل سقط من أعلى سطح عقار بالمقطم بسبب طائرة ورقية

صرحت نيابة المقطم بدفن جثة طفل توفي جراء سقوطه من أعلى سطح عقار أثناء اللهو بطائرة ورقية.

واستدعت النيابة أهلية الطفل 14 سنة لسماع أقوالهم حول الواقعة.

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وزير الداخلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

استغاثة تنقذ ربة منزل من السرقة على يد سيدتين في القاهرة

نجح رجال مباحث قسم شرطة الموسكي في ضبط سيدتين سرقتا "حافظة نقود" من ربة منزل بأسلوب "النشل".

ذبحه بـ"كتر".. إحالة سائق للجنايات بتهمة الشروع في قتل بائع بالبساتين

أمرت نيابة البساتين بإحالة سائق للجنايات بتهمة الشروع في قتل بائع ذبحا بمنطقة "بين المزارع" بدائرة القسم.

وقال شهود العيان في التحقيقات إن المجني عليه "رضا. ح" وأسرته انتقلوا للعيش بالمنطقة قبل شهر، يعمل الشاب العشريني في أحد المخابز وبعد الانتهاء من عمله يأتي لبيع الخبز قرب مسكنه "شاب طيب وفي حاله".

الداخلية: مقتل عنصرين إرهابيين في مداهمة أمنية بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، مقتل عنصرين ارهابيين إثر مداهمة أمنية بمحافظة شمال سيناء، وقالت الداخلية في بيان لها إن ذلك يأتي استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد.

ماذا وجدت الداخلية بحوزة الإرهابيين بمنطقة جلبانة في شمال سيناء؟

أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصريين إرهابيين إثر مداهمة أمنية بمحافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن أجهزة الأمن عثرت بحوزة الإرهابيين على 2 سلاح آلي، 5 خزينة وكمية من الذخيرة من ذات العيار، جهاز لاسلكي، وطبنجة تبين أنها مستولى عليها عقب قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ 9 أغسطس 2017 بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.