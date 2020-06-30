قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة يجب ألا تركن إلى إمكانية الحصول على لقاح آمن وفعال لكوفيد-19 وحذر من أن الزيادة اليومية الكبيرة في عدد الحالات يمكن أن تصل إلى أكثر من الضعف إذا لم يتحذ الأمريكيون خطوات للسيطرة على الفيروس.
وتسجل كاليفورنيا وتكساس وعدة ولايات أخرى زيادة قياسية في عدد حالات الإصابةبالمرض الذي يقتل المصابين به أحيانا والذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى إعادة تقييم متأنية لجهود احتوائه وزاد أهمية عشرات اللقاحات المحتملة الجاري تطويرها بسرعة غير مسبوقة.
وقال الدكتور أنطوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية للجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي ”من المهم للغاية أن تكون هناك لقاحات
لكن فاوتشي حذر مع ذلك من أنه ”لا يوجد ضمان... لحصولنا على لقاح آمن وفعال.
وحث الأمريكيين على اتباع التوجيهات الخاصة بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات محذرا من أن الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابةالتي تصل حاليا إلى نحو 40000 حالة جديدة قد تصل إلى 100000 حالة إذا لم يكن هناك تغيير في السلوك.
وأضاف ”أنا قلق للغاية إزاء إمكانية أن يصبح (التفشي) سيئا للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: لا ضمان لحصول أمريكا على لقاح والتفشي يمكن أن يصبح سيئا للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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