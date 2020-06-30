تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 322 إصابة.

وأوضحت الكيلة، في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، الثلاثاء، أن من بين الاصابات 29 في مدينة القدس، و35 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة طوباس، لافتة إلى أن عدد الحالات في العناية المكثفة 12 حالة،

بينها حالتان موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج، وأن إجمالي الإصابات بلغ 2765 إصابة، وعدد الحالات النشطة 2131، وعدد حالات التعافي 625، وعدد حالات الوفاة 9 حالات.

في سياق متصل، أصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية جملة من الإجراءات داخل مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بعد تسجيل إصابة بفيروس

كورونا في صفوف أحد الأطباء، حيث قررت إغلاق أقسام النسائية والتوليد وغسيل الكلى لمدة 24 ساعة والبدء الفوري بتعقيمها، كما طالبت بحصر جميع المخالطين من الطواقم الطبية والصحية والمراجعين وحجرهم منزليًا لمدة 14 يومًا وسحب عينات لهم على اليوم الخامس، واستبدال الكوادر العاملة في هذه الأقسام بكادر جديد لم يخالط المصاب لضمان سير العمل.

وشددت الكيلة على تنظيف وتطهير قسم العمليات دون إغلاقه، وتشديد الرقابة على تطبيق التعاميم الصادرة عن الوزارة فيما يخص مكافحة العدوى في المستشفيات.