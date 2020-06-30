13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران

قال موقع "خبر أونلاين" الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، إن 13 شخصا لقوا مصرعهم، ميما أصيب 4 آخرون في انفجار بمنشأة طبية شمال العاصمة طهران.
وأشارت مواقع إيرانية إلى أن الانفجارات وقعت في مركز "سينا
وأفادت بأن الانفجارات تتسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.
وأغلقت السلطات شارع شريعتي نتيجة الانفجارات، فيما أفادت إطفائية طهران باحتمال تجدد الانفجارات نتيجة وجود كبسولات أوكسيجين في المركز الطبي.
وصرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني بأن الانفجار وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.
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