موسكو: المشروع الأمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران خيالي ولا فرص له

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران "خيالي" وليست هناك أي فرص لتبنيه وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال المندوب الروسي خلال جلسة لمجلسالأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "قلنا منذ البداية إن مشروع القرار الأمريكي حول الحظر على إيران خيالي وإنه لن يمر، ولا يوجد هنا أي أساس لأي تفاوض".
وجاء ذلك تعليقا على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، حول تمديد الحظر على توريد الأسلحة لإيران بعد انقضاء سريانه في أكتوبر المقبل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الخاص برفع العقوبات عن إيران تنفيذا للاتفاق حول برنامج طهران النووي الموقع في عام 2015.
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