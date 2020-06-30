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بايدن ينتقد تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا

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قال مصدر إن المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي جو بايدن سيشن هجوما جديدا على "سوء الإدارة التاريخي" للرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بتعامله مع جائحة مع ارتفاع الإصابات مجددا وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وقال المصدر وهو مساعد طلب عدم نشر اسمه راجع كلمة سيلقيها بايدن، نائب الرئيس السابق، في ولنغتون بولاية

ديلاوير يوم الثلاثاء، إن تصرفا مبكرا من ترامب كان بإمكانه خفض أعداد المصابين والحد من الأثر الاقتصادي للفيروس.

وأضاف المساعد أن بايدن سيتهم ترامب "بتجاهل كامل للأزمة" مع ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

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وأفاد بأن "بايدن سيراجع التسلسل الزمني لتصرفات ترامب وإخفاقاته وسيلقي

الضوء على الإجراءات البديهية التي رفض ترامب القيام بها من أجل السيطرة على تفشي الفيروس".

وسجلت الولايات المتحدة 2.6 مليون حالة إصابة مؤكدة على الأقل بالفيروس وأكثر من 126 ألف حالة وفاة وهي أعداد أكبر منها في أي بلد آخر وفقا لإحصاءات "رويترز".

ويقول ترامب وحلفاؤه إن الأعداد كان يمكن أن تكون أسوأ بدون حظر السفر الذي فرضه على القادمين من الصين وبعد ذلك من أوروبا.

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