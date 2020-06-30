تضاعف الإصابات بكورونا في 10 ولايات أمريكية على الأقل

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الضعف شهر يونيو في 10 ولايات أمريكية على الأقل، من بينها فلوريدا وتكساس، وفقا لإحصائيات قدمتها وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء.
وشهدت ولاية أريزونا أكبر قفزة في الإصابات الجديدة هذا الشهر بزيادة قدرها 294 بالمئة،
في المقابل شهدت نيويورك، التي كانت بؤرة للفيروس في وقت سابق، زيادةبـ6 بالمئة فقط في عدد الإصابات شهر يونيو، وهي أدنى نسبة زيادة في البلاد، تحققت بعد إجراءات حجر وتباعد اجتماعي صارمة.
وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من ستة أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين مؤخرا.
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