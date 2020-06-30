حثّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مواطنيه على أخذ الدروس المستفادة من تجربة بلادهم والعبر من تجارب الدول التي عادت الإصابات بفيروس كورونا فيها إلى الارتفاع.
ودعا الملك خلال لقاءين منفصلين عقدا يوم الثلاثاء مع الأعضاء العسكريين والمدنيين في خلية أزمة كورونا، إلى الاستثمار في الخبرات الأردنية المتراكمة لمواجهة أي طارئ.
وأشاد بالجهود المتواصلة لخلية إدارة الأزمة وبالدور الأساس الذي لعبته خلال الفترة الماضية، حيث قال
وتابع الملك قائلا: "نجحنا أمام العالم بمهنيتنا وحرصنا على حماية مواطنينا"، مشددا على أن الأزمة مستمرة والعمل يجب أن يستمر ولا مجال للتراخي.
ونبه العاهل الأردني إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لأي موجة ثانية محتملة للفيروس. ووجه الحكومة والجهات المعنية إلى الاستمرار في العمل بنفس القوة والعزم لحماية المجتمع.
ولفت إلى أهمية التوعية بخطر الوباء والمبادرة الذاتية لإجراء الفحوصات الطبية، مؤكدا أن الإصابة بالمرض ليس عيبا، لكن الموضوع يتطلب حسا وطنيا لحماية المجتمع.
وأشار عبد الله الثاني إلى أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة إدامة التنسيق بين جميع المؤسسات، واستلهام تجربة التعاون وتعميمها على جميع أعمال الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله الثاني: أزمة كورونا مستمرة ولا مجال للتراخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.