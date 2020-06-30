واشنطن تدين تشريع بكين للأمن القومي في هونغ كونغ

دانت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إقرار الصين تشريعا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ، وقالت إن هذه الخطوة "تنتهك" التزامات بكين الدولية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال جون أوليوت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إجراءات قاسية ستفرض "ضد أولئك الذين خنقوا حريةواستقلالية هونغ كونغ"، مضيفا أن سلطات بلاده "تحث بكين على التراجع عن مسارها فورا".
وكشفت بكين اليوم الثلاثاء عن التشريع الجديد، متعهدة بعقوبات صارمة على جرائم السعي للانفصال والتخريب تصل إلى السجن مدى الحياة.
ومن المتوقع أن تثير تفاصيل التشريع التوتر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى تخشى من أن يتسبب القانون في تقليص الحريات في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.
وتقول بكين إن القانون ضروري للتصدي لمساعي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، وذلك عقب احتجاجات مناهضة للحكومة تصاعدت في يونيو العام الماضي وهوت بالمدينة في أكبر أزماتها خلال عقود.
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