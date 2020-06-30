بلجيكا تعتذر للكونغو الديموقراطية عن الاستعمار

عبر الملك فيليب، للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا عن «بالغ أسفه للجروح» التي تسببت بها فترة الاستعمار البلجيكي لجمهورية الكونغو الديموقراطية. وفي رسالة وجهت، الثلاثاء، إلى رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فليكس تشيسكيدي في مناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد كتب الملك فيليب «أود أن أعبر عن بالغ أسفي لجروح الماضي هذه التي يستعاد ألمها اليوم عبر التمييز الذي لا يزال حاضرا في مجتمعاتنا».



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