إردوغان يطلق عالم ناسا لتجنب تهمة مساعدة طهران

ذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن عودة العالم الأمريكي سيركان جولج، والذي يعمل لحساب وكالة ناسا، مع عائلته إلى الولايات المتحدة بعد ما يقرب من 4 سنوات من السجن والإقامة الجبرية في تركيا، وبعد أكثر من 7 أشهر من إعلان الرئيس دونالد ترمب أنه حصل على اتفاق لإطلاق سراحه، وتقول الصحيفة إن إردوغان لا يريد من واشنطن السير قدما في قضية البنك المملوك للدولة ومتهم بمساعدة إيران على تجنب العقوبات.

إطلاق سراح جولج

تحولت العلاقات بين ترمب بالحوارات العلنية مع الرئيس التركي إردوغان من عبارات الصداقة إلى التهديدات المتفجرة على تويتر بالضغط على الاقتصاد التركي.

وفي حوار نشره البيت الأبيض في نوفمبر مع إردوغان، أعلن ترمب فيه أن جولج سيعود إلى منزله وشكر شخصيا نظيره التركي لإطلاق سراح جولج من الاحتجاز، ولكنه ظل تحت السيطرة القضائية لعدة أشهر أخرى. قائلا في المؤتمر الصحفي: «لقد كان ذلك موقفاً جميلًا للغاية». «سيعود جولج قريباً وهذه أخبار جيدة جدًا للولايات المتحدة، وكذلك لتركيا». ولكن إردوغان لم يذكر ذلك في تعليقاته في المؤتمر الصحفي.

توتر العلاقات بين البلدين

العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، التي يبدو أنها من حلفاء الناتو، قد تلاشت بشدة منذ محاولة انقلاب ضد إردوغان في يوليو 2016. ومن بين المتورطين في الانقلاب أتباع فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي طلبت تركيا تسليمه لكن دون جدوى. ثم تقدمت تركيا العام الماضي بشراء نظام صواريخ روسي مضاد للطائرات، على الرغم من تحذيرات الناتو من أن تشغيل مثل هذا النظام كان غير متوافق مع العضوية في الحلف. وكان رد ترمب بإلغاء بيع طائرات F-35 المتقدمة إلى تركيا.

وصلت العلاقة إلى مستوى منخفض جديد في أكتوبر، مع غزو إردوغان لشمال شرق سورية، وهجوم ضد القوات المدعومة من الولايات المتحدة، والقوات الكردية التي تهدد بصراع مباشر مع القوات الأمريكية وهدد بتقويض القتال ضد الدولة الإسلامية.

لم يتم حل أي من هذه القضايا في المحادثات التي جرت في نوفمبر، تاركا الإفراج عن جولج بمثابة الإنجاز الملموس الوحيد للاجتماع.

رهائن من أجل التأثير

يتضح أن حالة جولج، إلى جانب حالة القس الأمريكي، أندرو برونسون، الذي احتجز لمدة عامين، وثلاثة موظفين أتراك من القنصليات الأمريكية، أحدهم حكم عليه بالسجن أكثر من 8 سنوات هذا الشهر، قد تمت مشاهدته من قبل المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين كشكل من أشكال أخذ الرهائن من أجل التأثير. وأرادت حكومة إردوغان إسقاط عدة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد مسؤولين أتراك، والتي قد تؤدي إلى تورط إردوغان وعائلته. ولا تزال إحدى هذه القضايا، التي تتعلق ببنك مملوك للدولة ومتهم بمساعدة إيران على تجنب العقوبات، معلقة.

Advertisements

20 مواطنا أمريكيا

كان جولج واحدًا من بين 20 مواطنًا أمريكيًا تم سجنهم أو منعهم من مغادرة البلاد في حملة قمع قامت بها الحكومة التركية بعد الانقلاب الفاشل. تم اعتقال أكثر من 100.000 شخص في المجموع، بعضهم لتورطهم المباشر في الانقلاب، ولكن الكثير منهم على أدلة واهية، متهمين بالتورط مع حركة السيد غولن.

أسباب توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا:

- انقلاب ضد إردوغان في يوليو 2016

- شراء تركيا العام الماضي نظام صواريخ روسي مضاد للطائرات، ورد ترمب بإلغاء بيع طائرات F-35 المتقدمة إلى تركيا

- غزو إردوغان لشمال شرق سورية

- هجوم إردوغان ضد القوات المدعومة من الولايات المتحدة

- تهديد القوات الكردية بصراع مباشر مع القوات الأمريكية