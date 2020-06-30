إحباط عملية هجرة غير شرعية شرق تونس

أحبطت قوات حرس الحدود التونسية، عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية تورط فيها 10 أشخاص.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات حرس الحدود اعترضت قارب صيد قبالة سواحل مدينة المهدية شرق تونس، كان على متنه عشرة مهاجرين غير شرعيين، كما حُجز خلال العملية محركان وأغراض أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين حُولوا للجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.