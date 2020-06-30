5 سنوات سجنا لباحثة فرنسية إيرانية

وأعلنت إيران أيضا أنها حكمت بالإعدام على المعارض، روح الله زم، الذي أقام في المنفى بفرنسا لعدة سنوات قبل أن يعتقل في إيران، بتهمة الضلوع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال إسماعيلي: «لقد اعتبرت المحكمة كل التهم الـ13 ضمن تهمة الإفساد في الأرض، وبالتالي قررت عقوبة الإعدام» كما ورد على الموقع الرسمي للسلطة. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن اعتقال زم السنة الماضية.
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