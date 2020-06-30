5 سنوات سجنا لباحثة فرنسية إيرانية

واصلت طهران القبض على إيرانين يحملون جنسية أجنبية لإبتزاز أوروبا وأمريكا، فقد ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكماً بالسجن خمس سنوات على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية «إسنا» نقلاً عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، الذي قال: «إن عقوبة عادلخاه التي صدرت في مايو بتهم أمنية - بينها التآمر ضد الأمن القومي- قد ثبتت في الاستئناف، وستقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات» تحتسب من ضمنها مدة سجنها منذ توقيفها في يونيو 2019.

وأعلنت إيران أيضا أنها حكمت بالإعدام على المعارض، روح الله زم، الذي أقام في المنفى بفرنسا لعدة سنوات قبل أن يعتقل في إيران، بتهمة الضلوع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال إسماعيلي: «لقد اعتبرت المحكمة كل التهم الـ13 ضمن تهمة الإفساد في الأرض، وبالتالي قررت عقوبة الإعدام» كما ورد على الموقع الرسمي للسلطة. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن اعتقال زم السنة الماضية.