العثيمين: نتعاون مع روسيا في حوار الأديان ومكافحة الإرهاب

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون، عن تطلع المنظمة لأن تكون للدول الأعضاء في المنظمة علاقات تعاون بناءة مع روسيا الاتحادية، التي لديها القدرة على الإسهام بفاعلية في حل القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف «إن رئاسة دولة المقر المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، للقمة الإسلامية، ستسهم بشكل كبير في تعميق وتعزيز التعاون بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي».
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