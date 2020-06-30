بومبيو يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران

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حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وحذّر ”بومبيو“ من تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط في حال عدم المضي بالتمديد.

وقال ”بومبيو“ خلال جلسة عبر الفيديو:“إيران ستكون سيفًا مصلتًا على الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط، ما سيهدد دولًا على غرار روسيا والصين تعتمد على استقرار أسعار الطاقة“.

وتخضع إيران لغاية تشرين الأول/أكتوبر لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.

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ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.

وأعلنت باريس وبرلين ولندن، الموقعة على الاتفاق النووي مع موسكو وبكين، في بيان مشترك معارضتهم لرفع الحظر.

وذكروا في البيان “نعتبر أن الرفع المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل لحظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب القرار 2231، قد يكون له عواقب كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وكانت روسيا والصين قد رفضتا مسبقا أي فكرة لتمديد الحظر، ونددتا من جديد مؤخرًا بانسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الإتفاق النووي مع طهران.