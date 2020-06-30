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"رويترز": 13 قتيلا في انفجار مركز طبي شمال الإيرانية طهران

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "رويترز": 13 قتيلا في انفجار مركز طبي شمال الإيرانية طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، مصرع 13 شخص في الانفجار الذي وقع في مركز طبي شمالي العاصمة الإيرانية طهران.

ويذكر أن صرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني، مساء اليوم، بأن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.

ويذكر أن أفادت وكالة أنباء إيرانية، اليوم، بانفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان،

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية ن الانفجار، الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في منطقة تجريش.

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وأشارت مواقع إيرانية إلى أن انفجارات وقعت في مركز "سينا أطهر" الطبي في في شارع شريعتي قرب منطقة تجريش شمال العاصمة طهران.

وأفادت بأن الانفجارات تتسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

وأغلقت السلطات شارع شريعتي نتيجة الانفجارات، فيما أفادت إطفائية طهران باحتمال تجدد الانفجارات نتيجة وجود كبسولات أوكسيجين في المركز الطبي.

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