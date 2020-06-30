كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجارات تهز العاصمة أديس أبابا خلال الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن انفجارات هزت العاصمة أديس أبابا خلال احتجاجات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وشهدت عدة مدن إثيوبية احتجاجات وأحداث عنف، إثر مقتل المغني الشاب وكاتب الأغانى الشهير هاشالو هونديسا رميًا بالرصاص مساء الاثنين، بالقرب من مجمع سكني بالعاصمة أديس أبابا.