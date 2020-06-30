إنسانيًا وسياسيًا وإقتصاديًا..القاهرة تدعم الشعب السوري للنجاة من الحرب الأهلية

ودعت المعارضة السورية برئاسة هيئة التنسيق السورية بالقاهرة، إلي تجنب الحل العسكري، مؤكدة بأنه لن يحسم القضية السورية، كما أنه من غير المقبول استمرار النظام الحالي كما هو الحال عليه الآن ودعوة أطراف النزاع لتهيئة الظروف لإعادة النازحين واللاجئين لأراضيهم مرة اخري.

وعقدت المعارضة السورية مؤتمر في القاهرة تحت رئاسة هيئة التنسيق السورية دعت لتجنب الحل العسكري وأنه لن يحسم القضية السورية كما أنه من غير المقبول استمرار النظام الحالي كما هو الحال عليه الآن ودعوة أطراف النزاع لتهيئة الظروف لإعادة النازحين واللاجئين لاراضيهم مرة اخري

ونددت مصر بالتحركات التركية في الشمال السوري عبر خارجيتها، منددة ومستنكرة حملة أنقرة المسماه "غصن الزيتون" والتي أدت لإحتلال مدينة عفرين تركيا وتهجير أهلها، أو حملة "نبع السلام" التي أدت لإحتلال الأتراك لمدينتي سري كانيه وكري سابي، بل ونددت مصر بهذا الإحتلال داخل أروقة الجامعة العربية وساعدت في إخراج بيان رفض له عبرها.

ولم تنسى مصر ملف اللاجئين السوريين ووفرت لهم كل الدعم وقدمت لهم الخدمات داخل الأراضي المصرية، والتعليم والصحة مثل المصريين تمامًا، بل وأدمج الرئيس السيسي اللاجئين في برنامج مليون صحة للكشف عن فيروس سي، وبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر 131 ألف لاجئ، من بين 5 مليون لاجئ تستضيفهم الأراضي المصرية

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"الشعب المصري مضياف" بتلك الكلمات وصف محسن بابات، القيادي في حزب اليسار السوري الديمقراطي، معاملة المصريين للاجئين السوري ينفي مصر، مبينًا أن الهاشتاج الذي ظهر في عصر الرئيس السيسي "السوريين منورين مصر" دليل على أن الشعب المصري يرحب بالسوريين، بل أنه متمسك بهم.