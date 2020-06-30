كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اندلاع انفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الثلاثاء، بانفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية ن الانفجار، الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في في منطقة تجريش.

وسبق أن نشرت "بي بي سي" الفارسية صوراً جديدة من موقع الانفجار الذي وقع في منشأة لتخزين الغاز الإيراني في منطقة بها موقع عسكري حساس بالقرب من العاصمة طهران.