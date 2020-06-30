برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد فى قمة الدوري الإسباني

يواجه نادي برشلونة، في مباراة قوية، نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة إلى مصالحة جماهيره، بعدما فقد صدارة الدوري لصالح ريال مدريد، والحفاظ على فرصته في المنافسة على لقب “الليغا”، بتحقيق النقاط الـ 3، بعد التعادل المخيب للآمال خارج ملعبه في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما.

ويسعى أتلتيكو مدريد تحت قيادة مدربه الأرجنتينى، دييغو سيميونى، للحفاظ على المركز الثالث، المؤهل لمسابقة دورى أبطال أوربا، في الموسم المقبل، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية، آخرها بـ 2-1 أمام ديبورتيفو ألافيس.

وكان النادي الملكي، ريال مدريد، أول أمس الأحد، قد رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة، بعدما تفوق على نادي إسبانيول بـ1-0 لينفرد بصدارة الدوري الإسباني.