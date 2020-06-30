سافر إلى إيطاليا على مثن طائرة خاصة.. حكيمي يجتاز الفحوصات الطبية ويوقع عقدا مع الانتر مدته 5 سنوات مقابل 40 مليون أورو – اليوم 24 Loading ... Loading ... سافر إلى إيطاليا على مثن طائرة خاصة.. حكيمي يجتاز الفحوصات الطبية ويوقع عقدا مع الانتر مدته 5 سنوات مقابل 40 مليون أورو – اليوم 24

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