الوزير الفردوس للموسيقين: من الضروري التسجيل في “BMDA” لحماية التراث من القرصنة وكسب مداخيل مادية

وجه وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، نداء إلى الفنانين الموسيقيين، للتسجيل في المكتب المغربي لحقوق المؤلف من أجل حماية التراث الموسيقي من القرصنة خارج المملكة.

وطلب الفردوس، اليوم االثلاثاء، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من الفنانين، أو عائلاتهم، تسجيل الأعمال الفنية في “BMDA “، لكي تستطيع الوزارة الدفاع عنها ضد القرصنة في حالة تمت من خارج المغرب.

وأكد الوزير أن تسجيل ذوي الحقوق في المكتب، سيعود عليهم بمداخيل لاحقا، إلى جانب ضمان حقوقهم في مواجهة القرصنة من دولة أجنبية.

وتدارست لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في اجتماعها مع الوزير، اليوم، وضعية الفنانين، والسينمائيين، والأدباء في ظل جائحة فيروس كورونا، إلى جانب الوضعية الثقافية، والفنية، وكيفية تدبير الدعم المقدم من الوزارة لفائدة الجمعيات الثقافية، خلال هاته الجائحة، وما بعدها.