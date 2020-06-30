مفاجأة: ريال مدريد رفض التعاقد مع لاوتارو!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني رفض التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، هذا الصيف بعدما تلقى عرضا من "النيراتزوري".

ويستعد إنتر ميلان للإعلان عن تعاقده مع المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن ريال مدريد هذا الصيف، بعد قرار اللاعب بعدم العودة لـ"سانتياغو برنابيو".

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن إنتر ميلان حاول إغراء ريال مدريد للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز هذا الصيف مقابل الحصول على 70 مليون يورو وأشرف حكيمي ضمن الصفقة.

ويعلم مسؤولو النيراتزوري، أن ريال مدريد كان مهتمًا بضم المهاجم الأرجنتيني، إلى جانب غريمه برشلونة، لكن إنتر كان يفضل حسم الصفقة مع الريال، وبهذه الطريقة، سيتم ضمان توطيد علاقات جيدة بين الناديين.

ورغم ذلك، فإن إدارة ريال مدريد لم تعجب بهذا العرض على الإطلاق، وتم رفضه من الدقيقة الأولى، وأبلغوهم أنهم إذا أرادوا التوقيع مع أشرف حكيمي، فعليهم على الأقل دفع ما بين 40 إلى 50 مليون يورو.