بايرن ميونخ يحسم صفقة نجم مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني حسم صفقة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، بشكل شبه نهائي، بعدما استقر الفريقان على كافة تفاصيل التعاقد.

ويرتبط ساني (24 عامًا) بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه يرفض كل محاولات السيتيزنس لتجديد تعاقده.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن اتفق مع ساني على توقيع عقد يمتد لـ5 سنوات.

Advertisements

وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف خزائن النادي البافاري 50 مليون يورو.

وحاول بايرن ميونخ ضم ساني الصيف الماضي، إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية، أوقفت المفاوضات.

وشارك ساني مع مانشستر سيتي في 135 مباراة بجميع المسابقات، منذ انتقاله للنادي قادمًا من شالكه في 2017، سجل خلالهم 39 هدفًا وصنع 45 آخرين.