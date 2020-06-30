شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي مزاعم حول طلبها نقل سفير الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية "نفيا قاطعا" ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول طلب دولة الكويت نقل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صقر الريسي.

وأشاد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، بما يتمتع به السفير صقر الريسي من نشاط دبلوماسي متميز وعلاقات اجتماعية مرموقة، وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات معربا عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق والسداد في القادم من مسؤولياته.

ودعا إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر هذه الأخبار لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.