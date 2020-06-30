أرسلت فريقا إلى الصين للتحقيق فـي أصل الفيروس .. الصحة العالمية ترى تتبع مخالطي المصابين الخطوة الأهم .. وتحذر من الأسوأ

- الإمارات تعيد فتح المساجد ودور العبادة تدريجيا

- 255 إصابة جديدة فـي الأراضي الفلسطينية

- أكثر من 10 آلاف وفاة فـي إيران

- تفشي الفيروس فـي سجن سان كوينتن بكاليفورنيا

- بريطانيا تشدد القيود فـي مدينة ليستر

وقال في إفادة صحفية «على الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة».وأضاف «كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد المضي قدما في حياتنا. لكن الحقيقة المرة هي أنها (الجائحة) لم تقترب حتى من نهايتها، وقال «معظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة، فلا يزال أمام الفيروس مساحة كبيرة للتحرك». وقال «لا غنى عن تتبع المخالطين. إذا قالت اي دولة إن تتبع المخالطين صعب فهذا عذر فير مقبول». يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير مدير المنظمة من أن عدم اتخاذ الإجراءات الصحية الأساسية قد سمح بتفشي الفيروس على نطاق واسع، حتى أصاب عشرة ملايين شخص وأودى بحياة نصف مليون آخرين، مشيرا إلى أن الفيروس «سوف يظل جزءا من واقع جديد». وقال ادهانوم جيبريسيوس : أنه إذا لم يتم التصدي إلى هذه المشكلة السياسية، فإن الأسوأ سوف يحدث . يؤسفني قول هذا، ولكن في هذه البيئة والظروف، نحن نخشى من حدوث الأسوأ». وأضاف «ولهذا علينا أن نعمل سويا ونواجه هذا الفيروس الخطير معا». من جهة اخرى، أوضح جيبريسوس إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل الفيروس.

خليجيا، أعلنت حكومة الإمارات فتح المساجد ودور العبادة تدريجيا اعتباراً من اليوم الأربعاء، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، وذلك بعد إغلاقها لعدة أشهر ضمن الإجراءات الوقائية من وباء كورونا. الى ذلك، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 53 في القدس. وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المغرب إلى 12 ألفا و385.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى عشرة آلاف و817 حالة، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي الولايات المتحدة، شهد سجن سان كوينتن بولاية كاليفورنيا تفشي لحالات فيروس كورونا على نطاق واسع بعد محاولة نقل فاشلة من منشأة أخرى، مما أثر على مئات النزلاء المساجين والعشرات من ضباط الإصلاحية والعاملين،في تهديد محتمل للصحة العامة بمنطقة خليج سان فرانسيسكو. من جهته، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمام البرلمان إن مدينة ليستر البريطانية ستشدد قيود التواصل بين السكان مرة أخرى في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا. وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 154 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في إلى 9320 حالة. كما تم تسجيل 6693 إصابة ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في روسيا منذ بداية الجائحة إلى 647849، منها 225879 حالة نشطة. وفي استراليا، فرضت السلطات في 10 مناطق بمدينة مبلورن، أكثر ثاني مدينة استرالية اكتظاظا بالسكان، إجراءات إغلاق في محاولة لكبح الارتفاع مؤخرا في حالات الاصابة بفيروس كورونا.وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنها تلقت تقارير عن تسجيل 19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني.الى ذلك، قررت الحكومة الهندية توسيع الرحلات الجوية المحلية ورحلات قطارات الركاب بشكل تدريجي، بينما سيتم تخفيف مواعيد حظر التجول الليلي اعتبارا من اليوم.

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا هو الخطوة الأهم في مكافحة جائحة كوفيد 19 وإن الدول التي تفشل في ذلك لا عذر لها.