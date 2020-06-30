البرلمان الصيني يقر قانون الأمن القومي فـي هونج كونج

هونج كونج ـ وكالات: أقر البرلمان الصيني تشريعا للأمن القومي في هونج كونج مما يمهد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاما. ونقلت قناة كابل تي.في عن مصدر لم تحدده قوله إن أكبر جهة لصنع القرار في مجلس الشعب الصيني أقرت القانون بالإجماع. ويضع التشريع الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى قالت إن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونج كونج عند تسليمها للصين في أول يوليو تموز من عام 1997. وبدأت الولايات المتحدة في إنهاء الوضع الخاص لهونج كونج في القانون الأميركي الاثنين فأوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة للمدينة. وقالت كاري لام زعيمة هونج كونج خلال مؤتمر صحفي أسبوعي منتظم إن من غير اللائق أن تدلي بتعليق على التشريع والاجتماع في بكين لا يزال منعقدا.

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