مسيرات فـي السودان تطالب بـ«تصحيح مسار»

الخرطوم ـ د.ب.أ: شارك عشرات الآلاف من السودانيين في مسيرات خرجت في شوارع العاصمة الخرطوم للمطالبة بـ”تصحيح مسار” الفترة الانتقالية. وتأتي مسيرات أمس في الذكرى الأول لاحتجاجات حاشدة خرجت في 30 يونيو من العام الماضي تلبية لدعوة من “قوى إعلان الحرية والتغيير” للمطالبة بالقصاص لضحايا فض اعتصام كان قائما أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وتم فضه بالقوة، وكذلك للمطالبة بتسليم السلطة فورا للمدنيين. وقال “تجمع المهنيين”، في بيان، إن المسيرات تهدف إلى “تصحيح مسار الفترة الانتقالية والتحقيق العاجل لمطالب الثورة”. ويطالب التجمع بتولي مجلس الوزراء المدني لملف السلام، وإصلاح المنظومة العدلية وعزل عناصر النظام القديم من القضاء والنيابة، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتكوين المجلس التشريعي، وتعيين ولاة مدنيين.

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