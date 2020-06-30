ميركل: لا حاجة للكمامة عند الالتزام بقواعد التباعد

ميزيبرج (ألمانيا) ـ د ب أ: أعطت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ردا بسيطا وعمليا على سؤال حول السبب في عدم ارتدائها للكمامة رغم أنها معروفة بأنها تروج لها كوسيلة لمكافحة أزمة كورونا. وفي مؤتمر صحفي عقدته ميركل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجهت صحفية سؤالا إلى المستشارة الألمانية حول السبب في عدم رؤيتها أبدا ترتدي الكمامة، وأجابت ميركل مبتسمة :» عندما ألتزم بقواعد التباعد، فلا أحتاج أن أضع الكمامة، وعندما لا ألتزم بالتباعد، على سبيل المثال عندما أذهب للتسوق، فإننا لا نلتقي على ما يبدو». وأضافت ميركل:» عندئذ كان يمكن لكِ أن تشاهديني وأنا أرتدي الكمامة، لكنني لن أبوح لكِ بموعد ومكان ذهابي للتسوق».

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