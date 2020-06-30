نائبة عن بابل تنفي انضمامها إلى تجمع (عراقيون)

نفت النائبة عن بابل لبنى رحيم، الثلاثاء، انضمامها إلى تجمع (عراقيون). وقال مكتب رحيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "النائبة لبنى رحيم لم تنضم إلى تجمع (عراقيون)، مع اعتزازها بأية كتلة أو تجمع يسعى إلى خدمة الشعب العراقي ويلبي طموحاته".



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