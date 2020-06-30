انتشال 'بقايا هياكل عظمية' في المدينة القديمة بالموصل 'صور'

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اعلنت دائرة الدفاع المدني في نينوى، الثلاثاء، عن انتشال "بقايا هياكل عظمية" في المدينة القديمة بالموصل.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فريق البحث والإنقاذ/ مركز رتل الطوارئ وبإمرة الملازم أول محمود عبد المحسن تمكن اليوم من رفع وانتشال اربعة جثث مجهولة الهوية (عبارة عن بقايا هيكل عظمية) وتسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي أصولي".
واضافت ان "ذلك تم بإشراف محافظ نينوى نجم الجبوري وضمن حملة رفع الأنقاض من المنطقة القديمة التي شرع بها الجهد الهندسي العسكري بالتعاون مع دوائر البلدية والبلديات والدفاع المدني".
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