شكرا لقرائتكم 17 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار ضرب مستشفى في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، وقوع 17 قتيلاً وعشرات الجرحى إثر الانفجار الذي ضرب مستشفى سيناء بمنطقة تجريش شمال العاصمة طهران.

وكشف الإعلان الرسمي أن 6 من القتلى سقطوا في غرفة العمليات.

وأكدت المعلومات أن الحادث تسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

ربما كبسولة غاز!

بدورها، نقلت وكالة "فارس" عن رئيس مركز طوارئ طهران، بيمان صابريان، قوله إن الحادث ربما كان بسبب انفجار كبسولة غاز.

بينما قال جلال ملكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء بطهران، إن رجال الإطفاء قاموا بإطفاء الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.

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وأشار إلى أن "احتمال تفجير أسطوانة غاز في مستودع المركز الطبي تسبب في الحريق".

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حادث مماثل في موقع حساس

يشار إلى أن العاصمة الإيرانية كانت شهدت قبل أيام حادثاً مماثلاً، حيث أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية‭ ‬للتلفزيون الحكومي، الجمعة، أن انفجارا وقع في منشأة لتخزين الغاز الإيراني في منطقة تضم موقعا عسكريا حساسا بالقرب من العاصمة طهران.

وقال المتحدث داود عبدي لـ"رويترز" إن الانفجار وقع في "المنطقة العامة" في بارشين، وليس في الموقع العسكري، حيث تعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة فارس إنّ الضوء الساطع سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. وتابعت أنه "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات" لعربات الإطفاء أو الإنقاذ.