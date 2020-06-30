السعودية: الأمن المائى لمصر والسودان جزء من الأمن العربى

جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده اليوم الثلاثاء، على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء من الأمن العربي.، ورفض أى عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل.
وتطرق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع الأسبوعي بحسب "واس"، إلى ما عبرت عنه المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية السودانية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات، وأن دعم السودان من المانحين حاليًا بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره.
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